В Павловском Посаде идет капитальный ремонт многоквартирного дома

В Павловском Посаде на улице Каляева, 18А стартовал капитальный ремонт девятиэтажного многоквартирного дома. Зданию меняют облик: по всему периметру установлены строительные леса, за которыми ведутся работы.

Специалисты утепляют наружные стены и наносят штукатурный слой. Такие работы помогут дому лучше сохранять тепло и защитят конструкции от влаги и перепадов температуры. Ремонт идет поэтапно. Основные фасадные работы планируют завершить к наступлению холодов. Параллельно рабочие меняют покрытие крыши.

После ремонта фасад дома будет светло-песочного цвета, без контрастных элементов.