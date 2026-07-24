В Павлово-Посадском техникуме организовали провели экскурсии для абитуриентов

В рамках приемной кампании в Павлово-Посадском техникуме проводятся экскурсии для будущих студентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Студенты-амбассадоры проекта «Профессионалитет» знакомят абитуриентов с учебным процессом и специальностями техникума. Будущие студенты могут посетить современные мастерские и кабинеты, пообщаться с нынешними учащимися и узнать об их опыте.

После экскурсий студенты помогают абитуриентам правильно заполнить все необходимые документы для поступления. Контактная информация: Московская область, город Павловский Посад, улица Кузьмина, дом 33. Телефон для связи: +7 (926) 438-86-29. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте техникума www.pp-teh.ru.