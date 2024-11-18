Реконструкцию станции Казанское завершили в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском округе завершена реконструкция остановочного пункта Казанское на Горьковском направлении. Теперь здесь комфортнее и безопаснее для пассажиров, особенно для маломобильных граждан.

Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании обновили инфраструктуру остановочного пункта Казанское. Установлены новые платформы и пандусы с нескользящим покрытием. Для защиты от осадков и солнечного жара появились современные навесы, каждый длиной 72 метра. Вместо старых конструкций теперь пассажиры могут укрыться под более длинными и удобными навесами.

Также вблизи платформы № 2 появился новый туалетный комплекс, полностью приспособленный для маломобильных граждан. Ожидание поездов стало комфортнее: в темное время суток остановочный пункт освещается современными светодиодными лампами, а расписание отображается на ярких динамических табло. Громкоговорящая система сообщает пассажирам о прибытии поездов.

Для удобства пешеходов построено более 670 метров дорожек. А ранней весной вдоль них будет высажен газон. Этот проект поможет сделать путешествия еще более удобными и безопасными.

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