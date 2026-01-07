В Павлово-Посадском округе коммунальщики круглосуточно убирают снег

Непрерывные снегопады заставили коммунальные службы Павлово-Посадского округа перейти на усиленный режим работы. Техника и бригады расчищают дороги и социальные объекты.

В приоритете — расчистка основных магистралей, подъездов к больницам, школам и детским садам. Работы также ведутся на остановках общественного транспорта, пешеходных зонах и во дворах.

«При такой интенсивности осадков полностью избежать неудобств сложно, но все наши силы направлены на максимально быстрое приведение территорий в порядок», — сообщили в администрации городского округа.

Особое внимание уделяется обращениям жителей. Для оперативного реагирования граждан просят указывать точный адрес проблемного участка и, по возможности, прикладывать фотографии. Автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходам — быть осторожнее на скользких участках и выбирать устойчивую обувь.