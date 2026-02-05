В Павлово-Посадском округе идет реконструкция сквера

В Павлово-Посадском округе на месте бывшего Дворца культуры им. Потапова полным ходом идет реконструкция сквера. Жители микрорайона «Ленский» больше не увидят заброшенное здание — от него уже ничего не осталось, территорию огородили забором.

Внутри работает техника и строители. Специалисты завершили укладку труб и монтаж канализации, занимаются разметкой будущих дорожек. Территорию выровняли, весь строительный мусор вывезли на утилизацию. Сейчас рабочие приступили к отсыпке дорожек и парковки, укладывая песок и щебень поэтапно и тщательно утрамбовывая.

Параллельно идет реконструкция памятника. Специалисты заливают новый фундамент, чтобы монумент можно было развернуть в сторону дороги.

Работы планируется завершить в этом году, и тогда у жителей появится комфортное место для отдыха с двумя павильонами.