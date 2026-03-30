В Павловском Посаде пройдет конкурс циркового искусства

4 апреля 2026 года в Павлово-Посадском городском округе состоится областной конкурс циркового искусства «Парад-Алле». Мероприятие пройдет во Дворце культуры «Павлово-Покровский», как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В конкурсе примут участие любительские цирковые коллективы и отдельные исполнители из муниципальных учреждений культуры Московской области. Возраст участников варьируется от 5 до 20 лет. Конкурсная программа включает две номинации: «Лучший творческий коллектив» (до 30 человек) и «Лучший исполнитель в жанре» (соло, дуэты). Конкурс будет состоять из двух этапов: заочного отбора по видеоматериалам и финального очного тура.

Жюри конкурса составят заслуженные деятели искусств Российской Федерации, заслуженные работники культуры, профессора, доценты и преподаватели вузов и колледжей культуры и искусства, а также известные артисты. Критерии оценки будут включать исполнительский уровень, сценическую культуру, эмоциональность, актерское мастерство, единство музыкального оформления и трюковой части, оригинальность реквизита и современность режиссерско-постановочной работы.

По итогам конкурса будут определены лауреаты I, II и III степени в каждой номинации, а также обладатель Гран-при. Жюри сможет учредить специальные призы для поощрения участников или руководителей коллективов. Все конкурсанты получат дипломы участника, а победители — дипломы Министерства культуры и туризма Московской области. Для руководителей цирковых коллективов по окончании конкурсной программы состоится круглый стол.

Организаторы конкурса: администрация Павлово-Посадского городского округа и Дворец культуры «Павлово-Покровский» при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.