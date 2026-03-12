13 марта в выставочном зале «Дом Широкова» в Павлово-Посадском городском округе откроется фотовыставка «За городской чертой». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, посетители смогут познакомиться с природным многообразием этого района.

Фотограф Александр Бакланов приглашает всех на путешествие в мир природы через объектив камеры. Он часто гуляет по павловопосадскому лесу и занимается фотографией, не имея профессионального образования в этой области.

На выставке будут представлены фотографии из жанра анималистики. Чтобы сделать удачные кадры животных и птиц, нужно иметь огромное терпение. Иногда приходится ждать часами или даже днями, чтобы получить идеальный снимок.

Выставка будет работать до 3 мая. Подробная информация размещена на сайте выставочного зала «Дом Широкова» https://dom-shirokova.ppmvk.ru/exhibitions/#1706272897459-3a772d3c-f1b5.