В Павлово-Посадской больнице начал работать новый стабилограф

В неврологическом отделении Павлово-Посадской больницы появилось новое медицинское оборудование — стабилограф. Его поставили по поручению губернатора в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Во время обследования пациент стоит на платформе и старается удержать равновесие. Аппарат фиксирует каждое движение, даже самое незначительное. Результаты сразу же отображаются на экране врача. Прибор оценивает координацию и устойчивость, помогает проверить вестибулярный аппарат и выявить нарушения в работе нервной и опорно-двигательной систем.

Такая диагностика особенно важна для людей с атаксией — состоянием, которое мешает контролировать движения и сохранять устойчивость. Полученные данные используются при составлении программы реабилитации. Для каждого пациента подбирают свой комплекс упражнений, а повторные обследования показывают динамику. При необходимости врачи корректируют занятия.

Новый аппарат позволит точнее оценивать состояние пациентов и повысить эффективность восстановительного лечения. Метод подходит людям разного возраста.