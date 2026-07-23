В парке «Взлет» в Домодедове можно увидеть альпак из перуанских Анд

В парке «Взлет» городского округа Домодедово появился «Альпака Парк», где гости могут познакомиться с милыми животными и узнать о них больше на необычных экскурсиях. Ветеринар Алена Колокольчикова рассказала, что альпаки родом из перуанских Анд и отличаются дружелюбным характером.

По словам Алены, у альпак отсутствует верхний ряд зубов, поэтому они не могут укусить человека. Кроме того, их копыта представляют собой мягкие подушечки с двумя когтями, что делает их ляги довольно безобидными.

В «Альпака Парке» живут восемь альпак: семь самок из Чили и один самец по кличке Баня, родом из Воронежа. Три самки ожидают потомства, и уже в ноябре или декабре посетители смогут увидеть крошечных криа — детенышей альпак.

Управляющая парком Мария Волкова отметила, что характер альпак зависит от их происхождения. Баня, который с рождения жил рядом с людьми в Воронеже, очень общительный. Самки, родившиеся в Чили, поначалу пугливы и осторожны, хотя и привыкли к людям в России.

Посетители удивляются идеальной чистоте загонов. Самец выбирает место для туалета, и все самки ходят исключительно туда. Стрижку альпак проводят раз в год, а шерсть отправляют на обработку в Воронеж. Готовые изделия из шерсти, такие как носки и варежки, продают в визит-центре парка.