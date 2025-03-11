В парке воскресенского регоператора появилась новая техника для вывоза мусора

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С приходом весны жители Подмосковья активно начинают заниматься уборкой и благоустройством. Количество крупногабаритных отходов растет. В ответ на это регоператор воскресенского кластера модернизирует спецтехнику для сбора и вывоза отходов.

Арсенал службы пополнился новым бункеровозом на базе шасси КАМАЗ Компас 9. Это мощная и маневренная техника с портальным погрузчиком. Техника подходит для уборки крупногабаритных отходов.

Воскресенский регоператор стремится повысить эффективность сбора и вывоза мусора. За время своей работы «ЭкоЛайн-Воскресенск» закупил более 18 тысяч контейнеров и 170 единиц спецтехники.

В подмосковном курирующем министерстве напоминают, для утилизации строительных отходов необходимо обращаться в лицензированные организации или к регоператору и оформлять вывоз по отдельному договору.