В парке Толстого прошел турнир по пляжной борьбе

В парке Толстого в городском округе Химки состоялся турнир по пляжной борьбе. В соревнованиях приняли участие спортсмены из пяти городов: Орехово-Зуево, Новозавидово, Тучково, Химки и Путилково, а также представители трех команд: «Альбаго», «Симба» и «Спарта 48».

Организаторы турнира — комитет по физической культуре и спорту Химок, «Альбаго» и «Молодежь Подмосковья» — позаботились о высоком уровне проведения соревнований. Были подготовлены все необходимые условия: качественное судейство, разминка и церемония награждения.

Состязания проходили напряженно: каждый балл давался с трудом. Участники демонстрировали свой характер, технику и волю к победе, выполняя захваты, броски и перевороты.

Победители получили кубки и грамоты, но главный приз — это аплодисменты и признание болельщиков. Каждый участник, вышедший на песок, доказал свою способность бороться до конца.