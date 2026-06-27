В парке Талалихина в Подольске отметили День молодежи

Сотни жителей Подмосковья собрались в парке Талалихина в Подольске, чтобы принять участие в фестивале, посвященном Дню молодежи. В парке работали спортивные, образовательные и патриотические площадки, проходили развлекательные мастер-классы и фотозоны.

Гостями фестиваля стали Эльгюн Микаилова и Халида Ганберова из Клина. Девушки отметили благоустроенность Подольска и посетили ярмарку, где попробовали шоколад от одного из мастеров. Также в Подольске впервые оказалась гостья из Наро-Фоминска Валерия Трофимишина, которая отметила уют и красоту города.

Символом Дня молодежи в Подольске стал арт-объект «Конь-огонь», расписанный в технике «Гжель» художником Степаном Барневым. Он поделился, что ему интересно создавать русские узоры в формате арт-объекта, а не в привычной форме росписи по керамике. «Я доволен результатом. Получилось масштабно, интересно, и удалось передать градиент, характерный для гжельской росписи», — отметил художник.

Организаторы фестиваля сообщили, что программа мероприятия реализуется через систему трех ключевых смыслов: «Мечта России», «Гордость России», «Единство России».