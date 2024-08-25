Вакцинация от гриппа прошла в парке Талалихина в Подольске

Сотрудники обособленного структурного подразделения № 1 в Подольске провели первую вакцинацию против гриппа и COVID в парке Талалихина. Медики будут работать на общественной территории каждую субботу с 10:00 до 13:00 до конца сентября.

Прием медиков в парке Талалихина организовали для тех жителей, который работают по будням и не могут выделить время на диспансеризацию или вакцинацию.

На этот раз 13 человек прошли обязательный осмотр, четыре жителя Подольска поставили прививку против гриппа и еще два от COVID и пневмококковой инфекции. Одного пациента отправили на дообследование.

Прийти в мобильный пункт приема может каждый желающий с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС.

Напомним, заболеваемость ОРВИ и гриппом растет зимой. В группе риска пациенты, которые работают или учатся в коллективах.

Иммунитет необходимо укреплять с помощью правильного питания и активного образа жизни. Пациенты должны помнить, что зимой нужно одеваться по погоде и избегать людных мест, а вакцинацию проходить заранее, чтобы антитела успели сформироваться.

Напомним, ранее 20 тысяч доз противогриппозной вакцины поступило в Подольскую детскую больницу. Их поставят воспитанникам образовательных учреждений округа.

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