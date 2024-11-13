Жителей Солнечногорска пригласили на спортивные мероприятия в парке

пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

С 14 по 17 ноября в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска для местных жителей подготовили различные активности. Их ждут викторины, мастер-классы и анимационная программа.

Мероприятия рассчитаны на участников от трех лет. К участию в забеге приглашают всех желающих от 16 лет. Вход свободный.

«Это отличная возможность провести время с семьей. Можно посетить „Веселые старты“ или поучаствовать в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству. Для детей также запланирована анимационная программа. Любителей активного досуга и скорости приглашаем на традиционный забег ParkRun», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Подобные мероприятия в Солнечногорске организуют на регулярной основе. Это стало возможным благодаря реализации губернаторской программы «Парки Подмосковья».

Посмотреть афишу и следить за новостями парка можно в телеграм-канале: https://t.me/park_soln.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».