В парке «Шишкин Лес» прошел областной этап соревнований «Российский Азимут»

17 мая в городском округе Истра в парке «Шишкин Лес» состоялся областной этап всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут», как информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Участие в мероприятии приняли 510 спортсменов из 18 муниципальных образований Московской области, а также гости из Москвы и Смоленской области.

Соревнования проходили в 20 возрастных категориях, начиная с 10 и до 65 лет. Наиболее многочисленную команду выставил городской округ Лыткарино — 109 участников. Также значительную делегацию отправили Химки — 97 человек. Не отставали и хозяева соревнований — команда Истры.

Самым юным участником соревнований стала шестилетняя Эмма Зернина из Москвы. На дистанции ее сопровождали родители, но с картой она работала самостоятельно. Самым возрастным спортсменом был Виталий Алфимов 1937 года рождения из Лыткарино.

Участники преодолевали дистанцию в дисциплине «кросс-выбор», где необходимо было как можно быстрее найти заданное количество контрольных пунктов, используя карту, внимательность и стратегическое мышление. На местности было установлено 20 контрольных пунктов, количество которых варьировалось в зависимости от возрастной категории. Победители и призеры в каждой возрастной группе были награждены медалями и дипломами.

«Российский Азимут» — это самые масштабные и многочисленные соревнования по спортивному ориентированию в мире. Они проводятся ежегодно с 2006 года и по своему формату и популярности сопоставимы с «Лыжней России» или «Кроссом нации».