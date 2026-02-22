В парке «Сестрорецкий» ярко отметили Прощеное воскресенье

В городском округе Клин, в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий», жители весело и запоминающе провели Прощеное воскресенье.

На территории парка были организованы различные зоны с мастер-классами и подвижными играми. Люди всех возрастов могли принять участие в увлекательных забавах, таких как лазание по масленичному столбу за подарками.

Кроме того, посетители могли насладиться ароматным чаем с ягодами и травами, а также отведать вкусные блины со сгущенкой, джемами, шоколадом и другими добавками.

Участники могли попробовать свои силы в различных молодецких забавах: перетягивании каната, боях с мешками, поднятии гири и других развлечениях.

Праздничное настроение создавалось благодаря спектаклю с яркими костюмами от воспитанников Дома детского творчества, а также концерту местных вокалистов и приглашенных артистов.

Важной частью мероприятия стало создание множества памятных фотографий в разных фотозонах, украшенных цветными ленточками, венками из цветов, бусами из сушек и платками с узорами. Также посетители могли написать записки с невзгодами и опустить их в ящик для последующего сжигания в трехметровом чучеле из сена на большой парковке парка.