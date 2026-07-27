Влюбленная пара сыграла свадьбу в парке «Крестов Брод» в Рошале

В муниципальном округе Шатура молодожены могут зарегистрировать брак в парке, не платя за это дополнительно. Государственная пошлина остается стандартной — 350 рублей. Одной из пар, выбравших такую церемонию, стала пара Анна и Даниил.

Их история началась на дне рождения сестры невесты. При первом взгляде друг на друга молодые люди подумали: «Нет, не мое!». Но случайное знакомство переросло в дружбу, а затем и в нечто большее.

Парк «Крестов Брод» в Рошале стал идеальной площадкой для их союза. Живописные локации парка — смотровая площадка, зона с лабиринтом из растений, романтические лавочки в форме лебедей и воздушные качели — создают неповторимую атмосферу. Центральная аллея завершается круглой площадкой со спуском к реке, а два водоема соединены ажурным мостом, который становится идеальным фоном для свадебных снимков.

Выбрать площадку для свадьбы можно при подаче заявления на региональном портале госуслуг, а также на специализированном портале [wedding.mosreg.ru](https://wedding.mosreg.ru/), запущенном Министерством социального развития региона.