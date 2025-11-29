В парке «Река времени» в Лобне завершилась подготовка дорожек к асфальтированию

В парке «Река времени» в Лобне завершили один из ключевых этапов благоустройства. Рабочие подготовили основания для будущего асфальтового покрытия на пешеходных дорожках. Это сделает маршруты по парку более удобными и безопасными для прогулок.

Сейчас на объекте трудятся десять специалистов со всей необходимой техникой. Они уже установили новые бордюры, которые помогут сохранить форму дорожек и защитят покрытие от повреждений. Основание под асфальт сделали по всем правилам: уложили и утрамбовали слои песка и щебня, что обеспечит прочность и долговечность дорожек.

Сейчас в парке завершают расчистку территории и убирают остатки старого покрытия. В ближайшие дни начнется укладка асфальта. Большая часть работ ведется со стороны улицы Ленина, а также на дорожке, которая ведет к выходу в сторону лицея — это самые популярные маршруты среди жителей.