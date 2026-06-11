В парке «Подрезково» открылся мобильный пункт Госветслужбы

По государственной программе вакцинация от бешенства проводится бесплатно. Ветеринары используют российскую вакцину «Рабикон», которая применяется более 25 лет. Чипирование питомцев можно провести по льготной стоимости.

Выездные вакцинации проходят в разных районах Химок по выходным дням с февраля по май. Летом пункты открываются в парках и скверах. Жители также могут сделать прививку своему питомцу на ветеринарной станции по адресу: Нагорное шоссе, дом 9. Станция работает ежедневно с 9:00 до 20:00.

Владимир Толмачев приводит на вакцинацию своего пса породы колли каждый год. Он считает, что это необходимо для поддержания здоровья питомца и его безопасности. Также псу сделали чипирование. Если собака потеряется, ее можно будет найти в любом труднодоступном месте.