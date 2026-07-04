В парке «Победа» прошел турнир по пляжному волейболу

Сегодня в парке культуры и отдыха «Победа» в Талдоме состоялся турнир по пляжному волейболу. Соревнования собрали шесть команд из Талдома, Дмитрова, Дубны, Москвы и города Кимры Тверской области.

Участников события приветствовала культорганизатор парка Ольга Семина. «Этот турнир мы проводим уже второй год подряд и надеемся, что он станет ежегодным», — поделилась она.

Организатором турнира выступил кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Алексей Акулов. Возглавил судейскую бригаду тренер по волейболу, судья Всероссийской федерации волейбола Виталий Безрученко.

Матчи проходят в три партии до пятнадцати очков. От участников требуется не только отличная техника и сила удара, но и умение быстро передвигаться по песку, а также слаженная командная работа.

Несмотря на дождливую и пасмурную погоду, турнир привлек внимание многочисленных зрителей. Событие продлится до вечера и завершится выбором трех сильнейших команд, которые получат кубки и ценные призы.