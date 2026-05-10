В парке «Патриот» создали VR-сессию про Великую Отечественную войну

В парке «Патриот» разработали VR-сессию под названием «Бастион выживших ВОВ». Она позволяет участникам погрузиться в атмосферу Великой Отечественной войны и пройти через испытания того времени.

Перед началом игры проводится пятиминутный инструктаж. Затем участники в течение десяти минут выполняют боевые задания в виртуальной реальности. Задача игроков — окружить противника и взять его в плен. Инструкторы внимательно следят за тем, как участники справляются с заданиями.

«Это у нас тренажерный комплекс, предназначен для 1–4 человек. 5 минут на изучение управления, отработку действий и работу с орудием. Здесь важно все делать правильно руками», — отметил директор по информационным технологиям и развитию компании «Реалекс-Си» Алексей Шевченко.

В День Победы все желающие могли попробовать пройти «Бастион». Вход на все площадки в парке «Патриот» был свободным.