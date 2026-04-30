В парке «Патриот» прошла акция «Послание Победителя: связь поколений 1945-2045»

Минобороны и «Российский экспортный центр» провели в Одинцове акцию «Послание Победителя: связь поколений 1945-2045». Мероприятие состоялось на соборной площади в Центральном парке «Патриот».

Акция прошла в день годовщины водружения Знамени Победы над рейхстагом. В рамках мероприятия организаторы напомнили о героическом прошлом страны, передав с помощью капсул с письмами подлинные свидетельства непосредственных участников значимых исторических событий.

В «Послании Победителя» приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации, активисты организаций, члены Общественного совета при Минобороны, а также руководство Российского экспортного центра.

Фронтовик Кирилл Семенов поделился воспоминаниями об огненном Сталинграде — одном из самых тяжелых этапов войны. Вместе с другими ветеранами 103-летний мужчина описал на бумаге события прошлого. Письма бережно запечатали в капсулы, чтобы сохранить их в качестве напутствия для потомков, которые будут отмечать столетие Победы.

Послания разместили в витрине музейного комплекса «Дорога памяти». Участники мероприятия возложили цветы у мемориала «Матерям победителей», а затем провели флешмоб — развернули копию Знамени Победы над площадью.

«Нам очень важно, что сделали прадеды и деды, и что делают сегодня ребята. И что каждый ответственен за сохранение памяти», — отметила директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

Она выразила уверенность, что акция станет традицией.

«Очень приятно, что акция стала масштабироваться. Сегодня заложили капсулы трех ветеранов и, мне кажется, это символично», — добавила Никишина.

Организаторы собираются отправлять такие «письма в будущее» каждый год. Благодаря этой традиции диалог поколений удастся сохранить даже спустя столетия.