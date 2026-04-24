Жителям Подмосковья напомнили о возможности зарегистрировать брак в парке «Патриот»

В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» влюбленные могут официально оформить свои отношения. Здесь можно зарегистрировать брак с музыкальным сопровождением. Кристина и Данила поделились своей историей любви и рассказали, почему выбрали парк для регистрации брака.

«Мы познакомились с моим мужем, когда я отводила свою младшую сестренку на занятия в теннисный клуб, муж работал там, заметил меня, подошел познакомиться, я согласилась. После этого началось наше общение, которое потом переросло в крепкую любовь», — рассказала пара.

Подать заявление на регистрацию брака можно двумя способами: через портал «Госуслуги» или лично, посетив Московский областной дворец бракосочетаний № 2 по адресу: Московская область, город Красногорск, Международная улица, дом 12.

Для получения дополнительной информации можно связаться с учреждением по телефону: +7 (498) 602-00-86, добавочный номер 640130.