В парке «Патриот» 9 мая прогремел залп из трех орудий

В парке «Патриот» Одинцовского городского округа 9 мая в 12:00 прозвучал залп сразу из трех орудий. Многие посетители приехали к музейному комплексу специально, чтобы увидеть это событие.

Среди них были и жители Домодедова — семья Славовых. Они выбрали Парк «Патриот» для встречи Дня Победы. «Меня переполняет чувство радости и гордости за свою страну. Мы сегодня хотим еще раз увидеть все праздничные мероприятия, чтобы еще больше почувствовать атмосферу этого дня. Мы гордимся Россией», — поделилась эмоциями одна из посетительниц парка.

После залпа все желающие могли сделать памятное фото на фоне 122-миллиметровой гаубицы М-30 образца 1938 года и даже попробовать самостоятельно навести орудие.