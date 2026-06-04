В парке Мира в Мытищах проходят съемки нового сериала телеканала ТВЦ

В городском округе Мытищи в парке Мира проходят съемки нового сериала телеканала ТВЦ под названием «Эта физика». Проект представляет собой детективную историю об учительнице физики, которая неожиданно становится помощницей следователя.

По сюжету, главные герои вместе раскрывают сложные преступления и меняют свою жизнь. Они учатся доверять друг другу и открываться новым чувствам.

Съемки в парке продлятся весь день. Часть территории перекрыта, на месте работает телевизионная группа. Вход с улицы Мира украшен растяжками об открытии парка. Среди актеров можно увидеть звезду сериала «Молодежка» Михаила Гаврилова-Третьякова.