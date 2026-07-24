В парке Мира в Коломне состоялся бесплатный показ фильма «Ритмы мечты»

В городском округе Коломна в парке Мира вечером 23 июля прошел бесплатный показ музыкальной семейной картины «Ритмы мечты». Жители собрались, чтобы насладиться фильмом под открытым небом в рамках проекта «Кинопарк».

Показ начался в 21:30. Десятки жителей Коломны расположились на пледах и складных стульях, чтобы посмотреть кино. Родители с детьми заняли места заранее, чтобы не пропустить начало сеанса.

Фильм режиссера Ирины Боровской рассказывает историю девочки Вари, которая после аварии теряет слух, но не отказывается от своей мечты — стать танцовщицей. Вместе с молодым танцором и блогером Ником она придумывает систему жестовых сигналов, которая помогает ей продолжать выступления.

«Очень трогательный фильм. А атмосфера вечернего кинотеатра в парке делает впечатления еще ярче», — поделилась зрительница Анастасия Сергеева.

Проект «Кинопарк» проходит в Подмосковье с мая по сентябрь и охватывает более 50 парков региона. Жителям бесплатно показывают отечественные фильмы, мультфильмы и семейные киноленты под открытым небом.

Уже 24 июля фильм «Ритмы мечты» смогут увидеть зрители в озерском парке «Сосновый Бор». В последующие дни в разных парках Подмосковья пройдут показы других фильмов. Расписание всех сеансов публикуется на ресурсах «Мособлкино» и портале «Парки Подмосковья».