В парке «Меланж» стартовали развлекательные мероприятия

В парке «Меланж» города Куровское состоялось открытие теплого сезона. Для посетителей была организована творческая мастерская, квиз и игровая программа для детей.

Заведующая сектором Центра культуры и досуга города Куровское Мария Потапчина рассказала, что жители города разных возрастов по-разному предпочитают проводить время. Взрослые любят ретро-вечера и дискотеки в стиле 90-х, а дети — веселые игровые программы и творческие мастер-классы. Все это ждет горожан в течение теплого сезона.

Экопарк «Меланж» был открыт в сентябре 2023 года на берегу реки Нерская. На площади 4,8 гектара были построены различные площадки, пешеходные дорожки, качели, двухэтажный павильон и лодочная станция. Жители города уже оценили новое пространство для отдыха.