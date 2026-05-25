Семейный забег на призы Александра Панжинского прошел в Одинцове 24 мая

24 мая в Парке Малевича в Одинцовском городском округе состоялся беговой этап серии стартов Topski Family на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Более 1200 человек приняли участие в мероприятии.

Программа соревнований была доступна для детей и взрослых любого уровня подготовки. Участникам предлагались индивидуальные дистанции от 600 метров до 3 километров, а также длинная дистанция 10 километров для опытных бегунов. Были предусмотрены семейный зачет (взрослый + ребенок), семейные эстафеты в форматах «папа–мама–ребенок» и «папа–мама–двое детей», а также корпоративная и клубная эстафета (в составе команды — минимум одна девушка). Для любителей скандинавской ходьбы была организована дистанция 3 километра, а также фан-забег на лыжах по траве.

«Важно проводить время здорово с семьей, прекрасный правильный досуг и в выходной день мы всегда на спорте», — отметил Александр Панжинский.

В этом году мероприятие дополнилось отдельной волейбольной программой от подмосковного клуба «Заречье-Одинцово». Для любителей волейбола были проведены турнир Семейной лиги, мастер-класс с серебряным призером Олимпийских игр по волейболу Александрой Коруковец, волейбольные эстафеты «змейка». Также участники и зрители смогли увидеть Кубок России — трофей ВК «Заречье-Одинцово» — и сделать памятные фото.

На старт забега также вышли две команды, состоящие из участников шоу «Титаны», выходящем на канале ТНТ: Григорий Скурихин, Мария Пытина, Земфира Алиева и Дмитрий Труненков в составе одной команды и Сергей Федоровцев, Альбина Мухаметшина, Регина Мухаметшина и Николай Бобылев в другой. Они прошли дистанцию и награждали остальных участников во время церемонии.

С результатами забегов можно ознакомиться на официальном сайте спортивного события.

Соревнования проведены в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».