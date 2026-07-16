В парке Малевича пройдет второй велозаезд серии Gran Fondo Gravel Race

Второй велозаезд серии Gran Fondo Gravel Race состоится 19 июля в Парке Малевича в Одинцовском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участникам предложат несколько дистанций. Для взрослых предусмотрены гонки на 64, 40 и 20 километров. Юные велосипедисты смогут выбрать старты на разных кругах в зависимости от возраста.

Gran Fondo Russia — это крупнейшая серия любительских шоссейных велозаездов в стране. Она существует более десяти лет и сочетает элементы шоссейного велоспорта и маунтинбайка. В новом сезоне в Московской области запланировано пять стартов серии.

Первый велозаезд этого года прошел 31 мая в Парке Малевича в Одинцово. Второй старт сезона состоялся 7 июня на автодроме Moscow Raceway, а третий — 14 июня в Бородино.

Место проведения: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, Парк Малевича.

Программа мероприятия: * 08:00 — открытие стартового городка и начало регистрации участников; * 09:30–10:30 — старты для детей разных возрастных категорий; * 11:00 — старт гонки и заезда на 64 километра; * 13:30 — награждение взрослых; * 15:00 — окончание мероприятия.

Маршрут, подробные правила участия и регистрация доступны на официальном сайте Gran Fondo Russia. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».