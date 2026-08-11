В парке Луховиц открылось робокафе

В парке имени И. Г. Воробьева в Луховицах открылось новое робокафе под названием «Монти». Главная особенность этого заведения — робот-манипулятор, который выполняет роль бариста.

Машина принимает заказы, самостоятельно готовит эспрессо или капучино и подает напитки посетителям через специальное окошко. Все это происходит без участия человека.

Кроме того, движения робота привлекают внимание прохожих, а сам процесс приготовления кофе отлично смотрится на видео.

Робокафе «Монти» легко найти: оно расположено у центрального входа в нижнюю часть парка.