В парке «Лосиный остров» начала работать новая лаборатория

На территории биостанции в парке «Лосиный остров» появилась собственная научно-исследовательская лаборатория. Теперь все необходимое оборудование есть прямо в парке.

Сегодня первой на «медосмотр» была местная знаменитость — коза Маша. Она спокойно перенесла укол, зная, что в конце обязательно будет морковка. Ее кровь отправили на анализ в новый желтый домик-лабораторию, где через пару часов уже был готов вердикт: Маша в полном порядке.

Раньше для такого анализа нужно было ждать специалиста-ветеринара, который увозил пробы в лабораторию в Мытищи, в «Терветуправление №2». Современное оборудование позволяет сотрудникам наблюдать за популяцией животных, выявлять болезни на ранней стадии, а также изучать редкие растения, исследовать образцы почвы и воды.

Пока здесь будут работать два специалиста из научного центра, но лабораторию планируют расширять и пополнять оборудованием. Еще одна важная миссия новой лаборатории — образовательная. На ее базе будут проходить полевые практики и стажировки для студентов — будущих ветеринаров, экологов и биологов.