В парке Лосино-Петровского пройдет астрономический фестиваль

19 июня в парке культуры и отдыха городского округа Лосино-Петровский состоится астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты». Он объединит историю, науку и тайны космоса, а также расскажет гостям о жизни Якова Брюса — ученого, астронома, сподвижника Петра I и одной из самых загадочных фигур своей эпохи.

Фестиваль начнется в 16:00 и предложит посетителям насыщенную программу. В парке будут работать тематические площадки, интерактивные зоны и выставочные пространства. На церемонии торжественного открытия в амфитеатре наградят победителей конкурсов рисунков «Первые в космосе» и костюмов «Наряды звездного неба».

Гостей встретит фотозона-инсталляция «Звездный путь», а на Центральной аллее будет представлена выставка рисунков «Первые в космосе». Для посетителей подготовлены интерактивные программы «Гороскоп удачи», «Колесо фортуны», «Вес на планетах» и игровая программа «Звездный лабиринт».

Одним из ярких событий фестиваля станет костюмированное шествие «Выход в открытый космос». Любители приключений смогут принять участие в квесте «Созвездие Брюса». Посетители также смогут побывать в исторической зоне «Яков Брюс — первый российский астроном». Продолжением образовательной программы станет лекция «Небесные объекты», а вечером гости смогут присоединиться к астрономическим наблюдениям «Галактика рядом».

В рамках фестиваля будет работать выставка «Земля и космос Владимира Джанибекова», пройдут мастер-класс «Тайны звездного неба» и интерактивная программа «Звездный очаг». Вечером гостей ждет гала-концерт «Звездам навстречу» и дискотека «Гравитация танца». Завершится фестиваль показом художественного фильма под открытым небом «Время первых».