В парке «Кривякино» в Воскресенске провели первую выездную регистрацию брака

Первая выездная регистрация брака прошла в парке «Кривякино» в Воскресенске 19 июля. Всего в Подмосковье создали более 60 площадок, где можно бесплатно расписаться.

Поздравила молодую семью Марии и Андрея с бракосочетанием заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева.

«Хочу пожелать, чтобы те кольца, которыми вы сегодня обменялись, стали вашим символом. Кольца имеют свойства бесконечности, чтобы ваша любовь была бесконечна!» — сказала Ольга Коротеева.

Сегодня в Подмосковье работает более 60 площадок, где можно бесплатно зарегистрировать брак. В парке «Кривякино» такой услугой можно воспользоваться с 15 мая по 15 сентября. Заявление нужно подать через портал «Госуслуги».

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