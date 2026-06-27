В парке Клина прошла масштабная зарядка с чемпионом по смешанным единоборствам

В парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» городского округа Клин состоялось мероприятие для молодежи. Утро началось с зарядки, которую провел чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин. Более ста человек приняли участие в часовом занятии.

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья», «Молодая гвардия», футболисты, шорт-трекисты и другие участники повторяли подвижные движения под музыку. После зарядки они отправились в небольшой забег по парку, преодолев около километра. Во время пробежки участники выкрикивали «Клин, как дела?».

Параллельно в зоне уличного фитнеса прошли соревнования по воркауту. Более ста спортсменов разного возраста из Клина, Зеленограда, Химок, Солнечногорска, Дмитрова и Подольска демонстрировали свои навыки. Самыми востребованными стали разные элементы и общие физические показатели.

Кроме того, у мостов у воды прошел турнир по пляжному волейболу. Играли команды девушек и юношей. Все участники получили грамоты, кубки и медали.