В парке имени Виктора Талалихина развернули 25-метровый триколор

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске прошла церемония развертывания 25-метрового флага Российской Федерации.

Мероприятие собрало более ста участников, среди которых были активисты Российского Союза молодежи, волонтеры Подмосковья, школьники, юнармейцы и кадеты. Участники акции прошли по аллеям парка под патриотическую музыку, а затем вместе исполнили гимн страны.

Помимо торжественной части, для гостей были организованы интерактивные площадки и лаборатория красоты. В течение всего дня посетители могли сделать яркие снимки в стилизованной фотозоне и присоединиться к мастер-классам по народным ремеслам.