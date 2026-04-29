В парке имени Талалихина в Подольске состоится туристический фестиваль

1 мая в парке имени В. Талалихина в Подольске пройдет III туристический фестиваль «Подольск не проездом». Он приурочен к 245-летию города Подольска, 130-летию парка, 240-летию со дня рождения основателя парка А. А. Закревского и 25-летию клуба любителей старинных автомобилей «Ретромобиль».

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, гостей ждет насыщенная программа. В нее войдут выставочные экспозиции, театральные миниатюры, музыкальные выступления, купеческое чаепитие и другие активности.

Фестиваль откроется театральными миниатюрами «Приезд четы Закревских» и «Воспоминания от промышленника С. Паутынского», в которых выступят студенты местного университета туризма и сервиса. Затем пройдет танцевальная программа «Бал у Закревских», театрализованный интерактив «Дачный сезон» и театральная миниатюра «Путешествие Бахуса» с участием актера Сергея Стегайлова.

В программе также выступление оркестра Подольской филармонии. Все желающие смогут присоединиться к экскурсии «Наш старый парк» от краеведческого музея, посетить выставку картин «Подольск глазами детей» и интерактивные станции.

Традиционно в парке будут представлены фотовыставка и выставка ретроавтомобилей. Завершится фестиваль цирковыми номерами в рамках программы «Приезжал бродячий цирк…».

Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный. 0+.