В парке «Елочки» начнут работу над «Динопарком»

В городском округе Домодедово, в парке «Елочки», начались подготовительные работы для строительства нового объекта — «Динопарка». Площадь парка составит около одного гектара. Здесь будут установлены композиции с динозаврами, интерактивный вулкан, музей археологических раскопок, фотозоны и другие развлекательные элементы. Новое пространство будет располагаться за Театральной галереей.

Сейчас на территории парка устанавливают ограждение и убирают аварийные деревья. Всего планируется спилить около десяти сухих елей, которые могут представлять опасность для будущих посетителей.

На площадку уже завезли часть материалов для обустройства деревянных тропинок. Тропинки будут навесными — на высоте от 30 до 60 сантиметров над землей. Специалисты подготавливают древесину: со стволов снимают кору, после чего материал обработают специальным составом, защищающим от влаги и гниения.

По словам подрядчика, все работы планируют завершить в июле этого года, тогда же состоится и официальное открытие нового пространства.

Текст, фото, видео: Эдуард Стратонов.