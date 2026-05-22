Программу ко Дню славянской письменности проведут в Подмосковье

Более чем в 45 парках Московской области 24 мая пройдет тематическое мероприятие «Живое слово», приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры. Гости смогут посетить мастер-классы по каллиграфии и принять участие в тематических игровых программах.

Так, в парке «200 лет Егорьевску» в 12:00 все желающие смогут присоединиться к мастер-классу по каллиграфии, а затем посетить тематическую фотовыставку «Гуслицкая роспись» и принять участие в игровой программе с хороводом.

В Центральном парке им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске в 15:00 гостей приглашают принять участие в хороводе и мастер-классе по каллиграфии «Живое слово».

Парк «Вербилки» Талдомского городского округа в 12:00 приглашает посетителей на хороводную игровую программу. Также гостей познакомят с основами каллиграфии на творческом мастер-классе «Аз, Буки, Веди».

Парк «Детский городок» в Щелково в 11:00 проведет мастер-класс по каллиграфии «Мелодия пера», а в Городском парке Красногорска в 12:00 состоится краеведческая прогулка.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).