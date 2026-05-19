В парках Подмосковья появились питьевые фонтанчики с очищенной водой

В сорока парках Московской области на летний сезон установили питьевые фонтанчики. Они оснащены трехступенчатой системой фильтрации, которая очищает воду от хлора, ржавчины, органических примесей и тяжелых металлов.

Появление таких фонтанчиков в парках помогает сократить количество пластиковых бутылок и уменьшить вред экологии. Чистая вода будет особенно актуальна для посетителей парков в жаркую летнюю погоду.

Для детей организуют интерактивные «Уроки чистой воды» от профессора Водичкина. В игровой форме всем желающим расскажут о свойствах воды и проведут необычные эксперименты.

«Уроки чистой воды» пройдут в следующих парках: * Парк им. В. Талалихина, г. о. Подольск; * Парк «Елочки», г. о. Домодедово; * Парк «Сестрорецкий», г. о. Клин; * Детский городок «Сказочный», г. о. Красногорск; * Парк «Скитские пруды», Сергиево-Посадский г. о.; * Центральный парк Победы, г. о. Долгопрудный; * Парк им. Л. Н. Толстого, г. о. Химки.

Найти расположение питьевых фонтанчиков можно на интерактивной карте по [ссылке](https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A2b8b2821ecb2bea9c95f2577271300dae8efbe4079cf6c7ddab234c3d63bf8ce&source=constructorLink).

Проект реализуется при поддержке АНО «МосОблПарк» и Министерства культуры и туризма Московской области.