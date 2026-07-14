В парках Подмосковья отпраздновали День семьи, любви и верности

8 и 11 июля в подмосковных парках прошло мероприятие «Семья. Лето. Парк», приуроченное ко Дню семьи, любви и верности. По данным Министерства культуры и туризма региона, событие охватило 73 парка и собрало более 27 тысяч посетителей.

Старт празднику был дан 8 июля в парке «Елочки» городского округа Домодедово. Основная часть активностей прошла 11 июля сразу в 72 парках Подмосковья.

В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве гости могли посетить интерактивные площадки, семейные мастер-классы, выставку декоративно-прикладного творчества, фотовыставку «Фрагменты семейного», большой семейный пикник, квест «В поисках семейного счастья» и концерт «Наши песни».

Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине объединил несколько знаковых событий: Всероссийский парад семей, церемонию чествования почетных семей, пар-юбиляров и молодоженов, концертные программы, творческие мастер-классы, спортивные активности и другие мероприятия.

В городском парке Шаховской для гостей провели семейные мастер-классы, праздничный концерт, мастер-класс по плетению венков из ромашек и увлекательную интерактивную программу.

Парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина в Шатуре стал площадкой для семейной эстафеты «Мама, папа, я — дружная семья», концертной программы «Моя семья — мое богатство», тематических мастер-классов, интерактивных площадок, выставок, фотолокаций и других мероприятий.

В Центральном парке Реутова посетители приняли участие в открытом занятии по танцам, посоревновались на спортивной эстафете и проявили креативность на тематических мастер-классах.