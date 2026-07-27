В парках Московской области прошло мероприятие «Лето. Фитнес. Парк»

Более 19 тысяч человек приняли участие в общеобластном мероприятии «Лето. Фитнес. Парк», которое прошло 25 июля в 51 парке Московской области.

Парки стали территориями спорта и активного отдыха. Каждый смог выбрать активность по душе и провести выходной с пользой для здоровья.

В парке культуры и отдыха города Жуковского главным событием стал забег «5 верст». Гости также приняли участие в волейбольном матче, мастер-классе по настольному теннису, спортивных играх и эстафетах.

В Центральном парке Лобни для посетителей организовали массовый забег, занятия по хатха-йоге, показательные выступления школы карате Кобудо Тацудзин, открытый диалог с тренерами, семейные спортивные старты и интерактивную викторину о правильном питании.

В Городском парке Каширы программа объединила спортивные и творческие активности. Гости сдавали нормативы ГТО, посетили мастер-класс по ММА, участвовали в соревнованиях по волейболу и занятиях йогой под открытым небом, а также побывали на ярмарке ремесленников, мастер-классах и концертной программе творческих коллективов округа.

В Свердловском парке Лосино-Петровского прошли общегородская зарядка, викторина о здоровом питании, мастер-класс по лепке спортивного инвентаря из пластилина и спортивно-игровая программа для всей семьи.

Парк имени О. Степанова в Серпухове стал стартово-финишной площадкой Серпуховского полумарафона «Золотой павлин». Кроме того, гости приняли участие в городском турнире по теннису.