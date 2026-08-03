В парках Подмосковья прошли отборочные этапы фестиваля иллюзионного искусства

Первые отборочные этапы II фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых прошли 1 и 2 августа. Они состоялись в парке «Елочки» городского округа Домодедово и в зоне отдыха «Южное озеро» в Черноголовке. За два дня мероприятия посетили более 7,5 тысяч человек.

На сцене выступили фокусники из Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода и Волгограда. Конкурсанты показали яркие и зрелищные номера, продемонстрировав мастерство и творческий подход.

По итогам просмотров в финал в номинации «Сценическая магия» прошли семь участников. В Домодедово путевки в финал завоевали Мария Гиль из Москвы, Иван Шепельков из Одинцовского городского округа и Семен Донец из городского округа Королев. В Черноголовке победителями стали Павел Ионов из Звездного городка, Дмитрий Эльред из Москвы, Максим Давыдов из Перми и Лев Чистяков из городского округа Котельники.

Специальным подарком для гостей стала новая авторская программа братьев Сафроновых. Художественные руководители исполнили иллюзионные трюки и подарили зрителям незабываемые эмоции.

Следующие отборочные этапы пройдут 8 августа в Городском парке Солнечногорска и 9 августа в Наташинском парке Люберец. Победители продолжат борьбу на гала-концерте 12 сентября в парке Мира в Коломне.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк») при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.