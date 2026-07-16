В парках Московской области пройдет мероприятие «Ночь в парке»

В субботу, 18 июля, более чем в 70 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Посетители смогут насладиться концертами, принять участие в мастер-классах, посмотреть фотовыставки и кинопоказами и присоединиться к другим активностям. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Например, в Центральном парке Победы Долгопрудного гостей ждет интерактивная выставка «История города в темноте» и мастер-классы по созданию брелоков и сувениров. Также посетители смогут поучаствовать в пижамной вечеринке и бое подушками. Завершится мероприятие показом детских короткометражных фильмов.

В Фрязинском лесопарке гости смогут воспользоваться «Почтой пожеланий» и отправить письма близким. Всех желающих приглашают на концерт и дискотеку, а в завершение вечера — на кинопоказ фильма «Курьер» под открытым небом.

Парк усадьбы Кривякино Воскресенска приглашает на концертные программы, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, интерактивную выставку ретроавтомобилей, гастрономическую ярмарку и автограф-сессию с бардами Подмосковья.

В парке «200 лет Егорьевску» проведут викторину знатоков округа, «Звездную мастерскую», игровую программу, мастер-классы, занятие медитацией и фотовыставку с репродукциями картин Игоря Грабаря. Желающих будут угощать горячим напитком на чайной станции. Кроме того, посетители смогут побывать на концерте и в астрономической лаборатории.

Парк им. В. Талалихина в Подольске ждет гостей на концертной программе, танцевальном мастер-классе, занятии медитацией и выставке картин «Ночь открытий». Посетители увидят танцевальное выступление с огнем и интерактивное представление театра теней. Всех желающих приглашают на кинопоказ и чайную церемонию под открытым небом.