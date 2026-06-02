В парках Московской области отпраздновали Международный день защиты детей

В понедельник, 1 июня, в 89 парках Московской области состоялось общеобластное мероприятие «Город профессий», приуроченное к Международному дню защиты детей. Посетители приняли участие в интерактивных активностях, мастер-классах и концертах.

По информации Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие собрало порядка 150 тысяч человек. В парках проводились мастер-классы, показательные выступления, выставки техники и многое другое.

Например, в парке «Сквер им. В. А. Зайцева» в Коломне гости создали брелоки и блокноты своими руками, посетили показательное выступление кинолога, демонстрацию пожарной техники и концертную программу. В Раменском городском парке гости присоединились к занятию спортивными танцами «Табата», приняли участие в викторине, побывали на выставке техники МЧС и пожарной службы, а также посмотрели выступление танцоров брейк-данса.

В парке семейного отдыха Дубны состоялось костюмированное шествие. Гости пробовали себя в новых специальностях на интерактивных площадках и посетили представление с мыльными пузырями «Надувное чудо».

Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуево провел пленэр и просветительскую беседу, посвященную Культурному коду округа. Желающие участвовали в творческих мастер-классах, посетили концертную программу и выступление народного хореографического коллектива.

В парке им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске посетители познакомились с особенностями профессий на интерактивных площадках, приняли участие в танцевальном мастер-классе и побывали на выставке-показе полицейской, пожарной и медицинской техники. Украшением мероприятия стал праздничный концерт.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).