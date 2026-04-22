Программы ко Дню настольного тенниса проведут в парках Подмосковья в выходные

23 апреля, в четверг, более чем в 20 парках Московской области пройдет тематическое мероприятие «Золотая ракетка», посвященное Всемирному дню настольного тенниса. Гости смогут посетить показательные выступления и тематические лекции, а также принять участие в турнирах по настольному теннису.

В парке «Ривьера» Можайска в 10:30 посетителям расскажут об истории олимпийского вида спорта, который впервые появился в программе Олимпийских игр в 1988 году в Сеуле. Также гости смогут принять участие в турнире по настольному теннису. Для юных посетителей подготовлена анимационная программа «От мячика к мячику».

В парке им. О. Степанова в Серпухове в 11:00 пройдет мастер-класс и турнир по настольному теннису. Посетители смогут увидеть показательное выступление Светланы Грабиловой, тренера-преподавателя по настольному теннису высшей квалификационной категории.

В парке «Детский городок» в Щелково и в Зарайском центральном парке в 16:00 пройдут соревнования по настольному теннису для всех желающих.

Центральный парк им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске также приглашает гостей в 16:00 на обучающий мастер-класс и турнир по настольному теннису.