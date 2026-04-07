В парках Московской области отметили День здоровья

5 апреля в 42 парках Московской области прошло тематическое мероприятие «День здоровья», приуроченное ко Всемирному дню здоровья. Участники приняли участие в танцевальных марафонах, спортивных эстафетах и занятиях скандинавской ходьбой, а также присоединились к разминкам на свежем воздухе.

По информации Министерства культуры и туризма региона, мероприятие посетило около 1200 человек. В Лосино-Петровском парке прошла разминка «Бодрость духа», а все желающие прошли по живописному маршруту скандинавской ходьбы «10 000 шагов» и получили горячий напиток на чайной станции.

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде провели анимационную программу, массовую зарядку «Если хочешь быть здоров» и занятие скандинавской ходьбой. В парке Мира Мытищ состоялась всероссийская акция «10 000 шагов», разминка на свежем воздухе с чемпионкой мира и Европы по универсальному бою Татьяной Байковой. Гости преодолели полосу препятствий, присоединились к спортивной программе и посетили чайную станцию.