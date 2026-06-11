В пансионате «Клинский» отпраздновали День России и наградили лучших сотрудников

В канун Дня России в пансионате «Клинский» прошло праздничное мероприятие. Торжество состоялось на лужайке у пансионата и собрало множество гостей.

Около тридцати волонтеров, ветеранов военных действий и других участников объединились, чтобы пронести 20-метровое полотно в цветах российского триколора. Затем на территории была высажена яблоня. Для всех гостей — постояльцев пансионата, людей с ограниченными возможностями здоровья и других — артисты исполнили патриотические песни и показали танцевальные номера.

В рамках мероприятия состоялось награждение лучших сотрудников министерства соцразвития Подмосковья, представителей профсоюза из Москвы и руководства округа. Директор пансионата Татьяна Молчанова отметила, что праздник объединяет не только государственные символы, но и сердца каждого, кто посвятил свою жизнь заботе о людях.

За высокий профессионализм и качество предоставляемых услуг Татьяна Алексеевна была отмечена благодарственным письмом губернатора Андрея Воробьева. Команда пансионата также получила грамоту за первое место в региональном этапе всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания в спецноминации «Стабильность и качество». Теперь коллектив будет представлять свой «второй дом» на всероссийском уровне.

«Это не только признание наших заслуг, но и мощный стимул работать еще лучше», — поделилась Татьяна Молчанова. Она добавила, что такая оценка труда помогает мотивировать коллектив и продолжать важную работу, помогая людям в сложных ситуациях.