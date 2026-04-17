В память о Гагарине. Космонавт Олег Артемьев — о кедровой аллее в Звездном Городке
Высаженные на экоакции в Звездном Городке кедры прижились
С 2019 года Звездный Городок участвует в экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». Старт ей дал Андрей Воробьев день 55-летней годовщины со дня основания муниципалитета.
Первым высаженным по акции деревом стал кедр. Выбор не был случайным — именно такой позывной был у Юрия Гагарина.
Саженцы привезли из Сибири. В тот день в Звездном Городке появилась памятная кедровая аллея. Тогда сажать деревья приехали ветераны космической отрасли — летчики-космонавты Петр Климук, Борис Волынов, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. К ним присоединились жители, дачники, общественники, молодежь. Лопаты, лейки, сеянцы и саженцы им выдали тут же.
Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стала доброй подмосковной традицией. В этом году ей исполняется 13 лет. Лесные пожары забыты, жук-короед побежден, а те, первые кедры из Звездного городка уже догоняют тех, кто их сажал.