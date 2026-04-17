С 2019 года Звездный Городок участвует в экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». Старт ей дал Андрей Воробьев день 55-летней годовщины со дня основания муниципалитета.

Первым высаженным по акции деревом стал кедр. Выбор не был случайным — именно такой позывной был у Юрия Гагарина.

Саженцы привезли из Сибири. В тот день в Звездном Городке появилась памятная кедровая аллея. Тогда сажать деревья приехали ветераны космической отрасли — летчики-космонавты Петр Климук, Борис Волынов, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. К ним присоединились жители, дачники, общественники, молодежь. Лопаты, лейки, сеянцы и саженцы им выдали тут же.