Новую котельную построят в поселке Туголесский Бор в Шатуре в 2025 году

Администрация городского округа провела очередную выездную встречу с жителями. На этот раз глава Шатуры Николай Прилуцкий и его заместители побывали в поселке Туголесский Бор.

Жители смогли задать волнующие их вопросы руководителю муниципалитета, его заместителям, а также представителям управляющей компании и других организаций. Личный прием провели главный врачом Шатурской больницы Алихан Горунов и советник министра здравоохранения Подмосковья Юрий Радионов.

Николай Прилуцкий рассказал участникам встречи о выполненной в поселке работе, а также поделился планами на будущий год.

В настоящее время в Туголесском Бору заканчивается строительство пятиэтажного дома. В него скоро переедут жители 10 аварийных домов с улиц Советской, Горького, 1 Мая и Клубной. В поселке привели в порядок две дворовые территории. На улице Горького установили новую детскую площадку.

В следующем году в Туголесском Бору реконструируют водозаборный узел, а также построят новую котельную.

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