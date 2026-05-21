В Ожерельевском отделении Каширской детской школы искусств идет капитальный ремонт

В здании Ожерельевского отделения Каширской детской школы искусств полным ходом идет капитальный ремонт. Специалисты подрядной организации «Артстрой» штукатурят стены первого этажа, занимаются малярными и отделочными работами. Между первым и вторым этажами возведена новая лестница. Также начался ремонт кровли в пристройках.

В школе уже начали монтировать систему электроснабжения и слаботочных систем. Сантехники заканчивают устройство канализации. После установки окон рабочие приступят к монтажу вентилируемого фасада из керамогранита. Осталось установить менее 10% стеклопакетов. Стены здания уже частично утеплены.

Производитель работ Роман Ярулин сообщил, что в помещениях полностью выполнены демонтажные работы. На основном здании школы сооружена скатная кровля из металлочерепицы. Ежедневно на объекте трудятся до 25 человек. Капитальный ремонт выполнен на 42 процента. Работы идут согласно графику, и подрядчик планирует сдать объект к концу августа.